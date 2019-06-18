15 Октября 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Свердловская область, стенд иннопром (2019) | Фото: све.рф

MADE IN URAL: Свердловская область наращивает поставки IT-услуг

Поставки IT-услуг компаний Свердловской области к 2024 году удвоятся и составят сумму в 48,5 млн долларов США. Шаги по продвижению уральской интеллектуальной продукции на внешние рынки обсуждались на рабочем совещании министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова с представителями IT-отрасли.

Отметим, что экспортная стратегия региона была разработана по поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках реализации национального проекта по международной кооперации и экспорту.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 году Свердловская область сохранила позиции в первой десятке субъектов РФ по отгрузке промышленной продукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу в эксплуатацию жилья. Так, валовой региональный продукт за отчётный период оценен в 2 трлн 300 млрд руб. (рост 2,6% к уровню 2017 г. в сопоставимых ценах). Оборот внешней торговли превысил 13 млрд долларов США (рост на 22,8 % к аналогичному периоду позапрошлого года), при этом ускоренными темпами увеличивался экспорт товаропроизводителей: 8,6 млрд долларов США (рост на 23,6%). Об этом губернатор губернатор Евгений Куйвашев заявлял во время отчета в заксобрании Среднего Урала.

При этом глава региона ставил задачу расширить высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, а также диверсификацию экспортной продукции. Одно из направлений в рамках этой работы - реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Как озвучил министр Василий Козлов на совещании, правительство региона рассматривает экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг как одно из наиболее приоритетных направлений реализации национального проекта по международной кооперации и экспорту в Свердловской области.

Дело в том, что интеллектуальные продукты обладают высокой добавленной стоимостью, поставки имеют более простую логистику и мало зависят от особых административных барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Василий Козлов также предложил компаниям на безвозмездной основе размещать информацию о своей продукции на портале внешнеэкономической деятельности Свердловской области MADE IN URAL, который был создан как инструмент продвижения экспорта региона, и в скором времени будет переведен на несколько иностранных языков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце мая на заседании президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Евгений Куйвашев попросил крупные компании обратить внимание на малый бизнес - именно в этом секторе сосредоточены многие IT-компании. Сейчас небольшие предприятия не имеют шансов донести информацию до центров принятия решений крупных холдингов. Евгений Куйвашев предложил СОСПП взять на себя роль куратора этой кооперации.

расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров(2019)|Фото: Накануне.RU

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MADE IN URAL: Свердловская область наращивает поставки IT-услуг

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Теги: MADE IN URAL, IT-услуги



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