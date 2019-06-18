MADE IN URAL: Свердловская область наращивает поставки IT-услуг

Поставки IT-услуг компаний Свердловской области к 2024 году удвоятся и составят сумму в 48,5 млн долларов США. Шаги по продвижению уральской интеллектуальной продукции на внешние рынки обсуждались на рабочем совещании министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова с представителями IT-отрасли.

Отметим, что экспортная стратегия региона была разработана по поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках реализации национального проекта по международной кооперации и экспорту.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 году Свердловская область сохранила позиции в первой десятке субъектов РФ по отгрузке промышленной продукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу в эксплуатацию жилья. Так, валовой региональный продукт за отчётный период оценен в 2 трлн 300 млрд руб. (рост 2,6% к уровню 2017 г. в сопоставимых ценах). Оборот внешней торговли превысил 13 млрд долларов США (рост на 22,8 % к аналогичному периоду позапрошлого года), при этом ускоренными темпами увеличивался экспорт товаропроизводителей: 8,6 млрд долларов США (рост на 23,6%). Об этом губернатор губернатор Евгений Куйвашев заявлял во время отчета в заксобрании Среднего Урала.

При этом глава региона ставил задачу расширить высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, а также диверсификацию экспортной продукции. Одно из направлений в рамках этой работы - реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Как озвучил министр Василий Козлов на совещании, правительство региона рассматривает экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг как одно из наиболее приоритетных направлений реализации национального проекта по международной кооперации и экспорту в Свердловской области.

Дело в том, что интеллектуальные продукты обладают высокой добавленной стоимостью, поставки имеют более простую логистику и мало зависят от особых административных барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Василий Козлов также предложил компаниям на безвозмездной основе размещать информацию о своей продукции на портале внешнеэкономической деятельности Свердловской области MADE IN URAL, который был создан как инструмент продвижения экспорта региона, и в скором времени будет переведен на несколько иностранных языков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце мая на заседании президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Евгений Куйвашев попросил крупные компании обратить внимание на малый бизнес - именно в этом секторе сосредоточены многие IT-компании. Сейчас небольшие предприятия не имеют шансов донести информацию до центров принятия решений крупных холдингов. Евгений Куйвашев предложил СОСПП взять на себя роль куратора этой кооперации.