15 Октября 2020
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Utair не рассматривает продажу базовых авиапредприятий, приносящих прибыль – Мартиросов

Авиакомпания Utair продолжает переговоры с кредиторами, добилась переноса процентных платежей с июня и при этом не собирается продавать прибыльные авиационные активы вроде вертолетной компании. Но при этом перевозчик готов расстаться с 50-процентной долей в сервисной компании UTG. Такие данные о текущем положении дел в Utair содержатся в опубликованном во вторник, 18 июня, сообщении.

"Utair продолжает реструктуризацию долгов и до конца недели осуществит частичное погашение процентов по семилетним кредитам и займам в сумме 109,2 млн. руб., а также без изменений произведет платежи по двенадцатилетним обязательствам и лизинговому портфелю. Кредиторы понимают, что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания «подушки ликвидности», поэтому переносит очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне. Это запланированное решение в рамках комплексной реструктуризации долговых обязательств. Utair — крупнейший перевозчик, который обеспечивает прямую связь между дальними регионами России, ему необходимо аккумулировать прибыль для бесперебойных полетов и создания финансовых запасов на низкий осенне-зимний период", - говорится в сообщении Utair.

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В компании считают, что доказали "операционную эффективность" и рассчитывают на поддержку кредиторов в части переноса сроков. Пеняют на рост цен на авиакеросин и нехватку пилотов: "Из-за взрывного роста цен на авиакеросин компания потратила на топливо на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, а из-за дефицита пилотов недополучила 1,5 млрд руб. прибыли в высокий сезон. При этом доходная ставка (RASK) Utair в 2018 г. выросла на 5,5% — это на 1,7 п.п. перекрывает средний результат авиаотрасли. Рост обеспечен только загрузкой при неизменных ценах на билеты для пассажиров".

"Utair обсудил с банками дальнейшие условия реструктуризации и поэтапно погасит проценты за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность. Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом. Но Utair не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль. Компания гарантирует бесперебойные полеты и наращивает загрузку рейсов", — отметил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

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Utair не рассматривает продажу базовых авиапредприятий, приносящих прибыль – Мартиросов

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Теги: utair, реструктуризация долгов, андрей мартиросов, активы



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