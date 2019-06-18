"Чтобы не было стресса": Сенатор предложила внедрять элементы ЕГЭ с первого класса

Элементы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при проверке знаний необходимо внедрять с первого класса, заявила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам экзаменационной кампании. По мнению сенатора, такой подход позволил бы снизить уровень стресса экзаменуемых, передает корреспондент Накануне.RU.

Лилия Гумерова отметила, что внедрение "элементов ЕГЭ" с первого класса обсуждалось с министром просвещения Ольгой Васильевой и главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.

"Не должно быть ситуации, когда ребенок с первого по девятый класс пишет диктант, изложения, сдает какие-то зачеты в традиционной форме, а в девятом классе, раз, и ОГЭ, а в 11-м – Единый государственный экзамен. Элементы ЕГЭ, на мой взгляд, начиная с начальной школы в той форме, которая сегодня для младших школьников возможна, должны внедряться. Тогда для ребенка это не будет нечто новое, доселе неизвестное. И такого количества стрессовых ситуаций и такого количества ребят, которые принимают успокоительные препараты не будет", - заявила Лилия Гумерова на пресс-конференции в НСН.

"На мой взгляд, очень эффективный способ - внедрять элементы ЕГЭ, начиная с начальной школы, чтобы у ребенка не было ситуации стресса", - подчеркнула сенатор.

Сейчас в школах проводят Всероссийские проверочные работы (ВПР), но они не помогают адаптироваться к ЕГЭ, поскольку проходят в традиционной форме, добавила Гумерова.