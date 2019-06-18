"Чтобы не было стресса": Сенатор предложила внедрять элементы ЕГЭ с первого класса

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

"Чтобы не было стресса": Сенатор предложила внедрять элементы ЕГЭ с первого класса

Элементы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при проверке знаний необходимо внедрять с первого класса, заявила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам экзаменационной кампании. По мнению сенатора, такой подход позволил бы снизить уровень стресса экзаменуемых, передает корреспондент Накануне.RU.

Лилия Гумерова отметила, что внедрение "элементов ЕГЭ" с первого класса обсуждалось с министром просвещения Ольгой Васильевой и главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.

"Не должно быть ситуации, когда ребенок с первого по девятый класс пишет диктант, изложения, сдает какие-то зачеты в традиционной форме, а в девятом классе, раз, и ОГЭ, а в 11-м – Единый государственный экзамен. Элементы ЕГЭ, на мой взгляд, начиная с начальной школы в той форме, которая сегодня для младших школьников возможна, должны внедряться. Тогда для ребенка это не будет нечто новое, доселе неизвестное. И такого количества стрессовых ситуаций и такого количества ребят, которые принимают успокоительные препараты не будет", - заявила Лилия Гумерова на пресс-конференции в НСН.

"На мой взгляд, очень эффективный способ - внедрять элементы ЕГЭ, начиная с начальной школы, чтобы у ребенка не было ситуации стресса", - подчеркнула сенатор.

Сейчас в школах проводят Всероссийские проверочные работы (ВПР), но они не помогают адаптироваться к ЕГЭ, поскольку проходят в традиционной форме, добавила Гумерова.

ЕГЭ, единый государственный экзамен(2019)|Фото: postupi.online

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Чтобы не было стресса": Сенатор предложила внедрять элементы ЕГЭ с первого класса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: егэ, единый государственный экзамен, первый класс, школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети