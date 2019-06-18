В Челябинске строительную компанию "Радуга" требуют признать банкротом

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства обратился в суд с заявлением о признании строительной компании "Радуга" банкротом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя, таким образом запущена процедура привлечения средств Фонда к завершению строительства у удовлетворению требований дольщиков СК "Радуга".

Напомним, проблемы у строительной компании начались в конце 2017 года. В этот момент было приостановлено строительство семи домов, три их которых находятся в очень высокой степени готовности. В компенсационный фонд компания внесла взносы на сумму 9,3 млн руб.

Теперь, чтобы привлечь в стройку средства фонда, застройщик должен находиться в процедуре конкурсного производства. После положительного решения суда дольщики смогут сами решить, ждать достройки домов или получить денежную компенсацию в размере полной стоимости договора.

Напомним, 8 июня дольщики обратились в полицию с заявлением по факту хищения высоковольтных кабелей в подъезде № 2 дома 69 по улице Профессора Благих. Сейчас по данному факту проводится проверка.