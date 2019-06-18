Курганские полицейские сняли с самолета, летевшего из Москвы, пьяного мужчину

В Кургане полицейские сняли с рейса, летевшего из столицы, пьяного пассажира.

Инцидент произошел 17 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ УМВД России по УрФО.

В 5.30 17 июня полицейские получили сообщение о том, что на борту находится пьяный мужчина, который мешает бортпроводникам, матерится и ведет себя вызывающе.

По приземлению борта полицейские незамедлительно задержали мужчину и доставили его в отдел, где составили на буяна административный протокол.