Мишель Платини арестован французской полицией

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022, сообщает Daily Mail.

Платини, возглавлявший УЕФА с 2007 года, был отстранен от своей должности комитетом по этике ФИФА. Попытки француза обжаловать это решение успехом не увенчались и ему пришлось покинуть свой пост в 2016 году.

В конце 2015 года Платини и тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет за подозрения в коррупции.