15 Октября 2020
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Мишель Платини, президент УЕФА (2013) | Фото:aspekty.net

Мишель Платини арестован французской полицией

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022, сообщает Daily Mail.

Платини, возглавлявший УЕФА с 2007 года, был отстранен от своей должности комитетом по этике ФИФА. Попытки француза обжаловать это решение успехом не увенчались и ему пришлось покинуть свой пост в 2016 году.

В конце 2015 года Платини и тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет за подозрения в коррупции.

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Мишель Платини арестован французской полицией

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Теги: мишель платини, арест, франция



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Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2019 12:59 Мск "США и их ближневосточные союзники обрадуются". ЧМ-2022 может сменить дислокацию в связи с арестом Платини

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