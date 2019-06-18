В Екатеринбурге ликвидируют оптовые базы - им на смену придут комплексные торговые центры

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга, который отметят в 2023 году, в городе появятся три новых сельскохозяйственных рынка, два действующих будут реконструированы, а на смену многочисленным оптовым базам придут современные комплексные торговые центры. Все работы власти муниципалитета планируют провести за счёт привлечения частных инвесторов. Об этом сегодня заявила депутатам гордумы председатель комитета по товарному рынку администрации областной столицы Елена Чернышева.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, чиновник обозначила следующие места дислокации новых сельхозрынков:

по адресу Космонавтов, 100;

на Новокольцевской трассе (около рынка на Бахчиванджи);

на Новомосковском тракте.

Там земельные участки уже отведены конкретным предпринимателям.

Реконструкции (причём, без прекращения основной деятельности) подлежат рынки на улице Громова и Шарташский.

А комплексные центры расположатся по осям север-юг-восток-запад:

близ Новосвердловской ТЭЦ;

в Горном Щите (в районе Полеводства);

на Новокольцовском тракте;

в Седельниково (на выезде в Челябинск).

"Эти территории должны развиваться комплексно, - пояснила Чернышева. - На них будут размещены малые производства продуктов питания и товаров народного потребления, логистические компании для оптового обеспечения магазинов всем необходимым, где-то предусмотрены и розничные торговые точки. То есть производственно-логистическая структура по типу бизнес-парков, где в одном месте есть всё - опт, розница, общепит, гостиница, места для отдыха, парковки для большегрузного транспорта".

Задача, по словам чиновника, в том, чтобы перенести многочисленные оптовые (в том числе овощные) базы на окраины мегаполиса, а освободившиеся площади использовать, в том числе, под жилищное строительство. Кроме того, эти меры позволят разгрузить транспортные узлы на ЖБИ, развязке у концерна "Калина", улице Завокзальной, проспекте Космонавтов и других.

Правда, по признанию Чернышевой, владельцы и арендаторы действующих баз от этой идеи городских властей, мягко говоря, не в восторге, поскольку им придётся уходить с "насиженных" мест.

"Поэтому будем с ними работать, убеждать, вести переговоры", - уточнила председатель комитета по товарному рынку.

Напомним, в Екатеринбурге в сфере торговли уже разгорелся другой конфликт - владельцы киосков собрались писать Владимиру Путину.