Арестованы 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

В Пензе суд арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке между жителями села Чемодановка и цыганами, в результате которой погиб человек.

По данным ТАСС, участники конфликта будут содержаться под стражей в течение двух месяцев.

Драка произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", по данным полиции. Пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался.

Возбуждены и расследуются уголовные дела. Ранее они были переквалифицированы.

14 июня на народный сход вышли около полутора тысяч жителей Чемодановки. Участие в нем принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.

17 июня Белозерцев сообщил, что правоохранительные органы вывели свои основные силы из села. Общественный порядок в населенном пункте охраняют двадцать сотрудников.

Также стало известно, что из села Чемодановка после массовых волнений уехали все цыгане. Они покинули село добровольно, никакого организованного вывоза не было, утверждают местные власти.