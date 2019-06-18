Россия сделала важный шаг к расширению производства редкоземельных металлов

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2019 года №751 может поспособствовать расширению производства редкоземельных металлов. Это позволит удовлетворить потребности отечественного рынка, а также увеличить номенклатуру "несырьевого экспорта". Об этом пишет "Политэксперт".

Сегодня многие отечественные компании, работающие над созданием полупроводниковых приборов, сталкиваются с серьезными проблемами. Главным образом трудности связаны с приобретением РЗМ из-за введенных Европой и США в отношении РФ санкций.

До начала 1990-х годов основным производителем были США (месторождение Маунтин-Пасс). В 90-х годах в Китае происходит модернизация отрасли с участием государства. С середины 1990-х годов КНР становится крупнейшим производителем. В 2010-х годах Китай проводит политику ограничения добычи и экспорта редкоземельных металлов, что стимулировало рост цен и активизацию добычи в других странах.

В СССР промышленная добыча редкоземельных металлов велась с 1950-х годов в РСФСР, Казахстане, Киргизии, Эстонии и Украине и достигала 8500 тонн в год. После развала СССР и промышленного коллапса производственные цепочки получения редкозёмов начали распадаться. Этому способствовала и относительная бедность руд основных месторождений.

Редкоземельные элементы используют в различных отраслях техники: в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии и др.