На Среднем Урале мужчина за украденные у его родственницы дрова и продукты насмерть забил воришку

В Красноуфимске вынесли приговор 41-летнему мужчине, он признан виновным в убийстве.

Летом прошлого года во дворе частного дома он выпивал с 30-летним знакомым, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Родственница мужчины в разгар пьянки сообщила, что его собутыльник зимой воровал у нее дрова и продукты. Мужчина решил разобраться и поговорить с обидчиком, да не рассчитал силу.

В ходе драки злоумышленник ударил знакомого по голове кулаком, а потом несколько раз пнул ногами. Потерпевший от полученных травм скончался.

Суд назначил мужчине 6 лет в колонии строгого режима.