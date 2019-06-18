К заводам "Нового потока" предъявили иски на миллиарды рублей

Компания из Санкт-Петербурга "Балтсетьстрой" подала иски к активам группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова о солидарном взыскании порядка 6,5 млрд руб. Среди ответчиков - проходящий процедуру банкротства Антипинский НПЗ, передает корреспондент Накануне.RU.

Гражданские иски на 2,9, 2,4 и 1,2 млрд руб. поданы в столичный арбитраж. Ответчиками компания просит привлечь производственные активы группы: Антипинский нефтеперерабатывающий завод, Марийский нефтеперегонный завод, Афипский НПЗ, Битумное производство, а также другие связанные с группой компании.

Напомним, тюменский завод уже сменил собственника: на 80% компания принадлежит "Сокар Энергоресурс" (СП кипрской Socar Russia Investments Ltd (605) и Сбербанка (40%), оставшиеся 20% АНПЗ принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

Как сообщало Накануне.RU, крупный иск к Антипинскому НПЗ подала компания TOTSA Total Oil Trading SA, дочерняя структура Total требует взыскать с завода 911 млн руб. В иске о самобанкростве АНПЗ оценил свой суммарный долг в 346 млрд руб. Предприятие остановило работу, однако тюменские власти заявляли, что завод начнет принимать нефть уже в июле.