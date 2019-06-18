С "Круглогорского ГОК" требуют взыскать 20 млн рублей за выкопанный котлован в Миассе

На Южном Урале прокуратура требует взыскать с ООО "Круглогорский ГОК" возмещение вреда в размере 20 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было выявлено наличие площадки с нарушенным почвенным слоем, вырытым котлованом, а также площадки с расположенными на ней фундаментами. Размер вреда составляет 20 млн руб.

От "Круглогорского ГОКа" через суд требуют привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением и возместить ущерб.

Напомним, в ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо было провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися.

В конце февраля администрация Миасса расторгла инвестиционное соглашение с ООО "Круглогорский ГОК".