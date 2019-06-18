"Вспомнили коммунистическое воспитание". На Урале местные жители за свои деньги отремонтировали мост

Свердловский блогер Дмитрий Скрябин на своем канале в YouTube опубликовал видео о том, как в Серове местные жители на свои средства отремонтировали Чкаловский мост.

Раньше по мосту было даже страшно ходить, а сейчас по нему свободно проезжают автомобили. Сооружение сделано и для машин, и для пешеходов, местные жители потратили на ремонт моста около 170 тыс. руб.

"Сами для себя сделали, мы все довольны. В сборе денег участвовали практически все жители Чкаловского. Работы вели 70 человек каждый день на протяжении двух дней. Слишком долго ждать и требовать от власти, мы вот сами решили и за два дня все сделали. Нужно было вспомнить наше коммунистическое воспитание, мы этим вопросом занимались полтора месяца, и это у нас получилось", - отметил один из организаторов стройки.

Под видео пользователи начали оставлять комментарии: "Учитывая, что в Серове есть крупный налогоплательщик - Надеждинский металлургический завод, то у администрации города не должно быть проблем со средствами на инфраструктуру такого небольшого города. В том числе, и на этот мост".

Однако есть и пользователи, которые считают инициативу жителей вполне закономерной и обоснованной.

"Это СНТ, то есть кооператив, государство им ничего не должно".