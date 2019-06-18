Собчак насмешила пользователей, устроив скандал из-за обложки журнала Hello!

Журнал "Hello! Россия" (входит в "Форвард Медиа Групп" Полины Дерипаска-Юмашевой) под командованием Светланы Бондарчук рассказал в свежем номере о событиях 30-го "Кинотавра", а на обложку поместил недавно переставшую шифроваться пару – Ксению Собчак и Константина Богомолова.

То ли кадр Ксения посчитала неудачным, то ли совсем позабыла, что давеча рылась в вещах Анастасии Волочковой и потом показала это на весь YouTube, но телеведущая пришла в комментарии в Instagram-аккаунт журнала и устроила там смешной скандал. Пишет, что надо было спросить ее разрешения. Собчак тут же накидали комментариев, мол, чья бы корова мычала. Да и само издание отмалчиваться не стало.

"Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку" - негодует Собчак. Ей отвечают: "Уважаемая Ксения Анатольевна, вы вместе с Константином позировали нашему фотографу на публичном мероприятии. Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке. Герои красивых официальных светских выходов нередко украшают обложки HELLO! во всем мире — эту обложку мы сделали с большой любовью к вам. Всегда рады вашим появлениям в журнале".

Источник: Hello!

Но Собчак не успокаивается: "Во-первых мы не позировали, а просто пришли вместе на мероприятие. мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения. Во -вторых я сама была главным редактором много лет и точно знаю ,что фото на обложку всегда согласовываются с главными героями. Не правда ли? Даже если вы делаете что-то с любовью, нельзя это делать против воли. Мне кажется это неправильно по отношению к кому вы относитесь "с любовью".

Дальше экс-кандидатка в президенты даже вспоминает Гражданский кодекс РФ, но при этом милостиво обещает не использовать закон против редакции.

Тут уж комментаторы не выдержали и припомнили Ксении ее собственные делишки: "Эээ это вы после интервью Волочковой пишете?", "Вы сами часто публикуете что-то без ведома , для хайпа. Чему же удивляетесь теперь?", "wow это круто сама главное не забудь когда будешь писать или показывать кого то на своей страничке или на YouTube".

Вообще, понять позицию Ксении бывает довольно сложно. Вот совсем недавно она защищала журнал Андрея Малахова, публикующий откровенные фейки про Максима Галкина. Кроме того, у Собчак в биографии и более мерзкие странички: например, она, желая насолить одному человеку, раскрывала информацию о сексуальной ориентации другого, якобы, его партнера. Извинений не последовало. Да и последний скандал с Бузовой, когда телеведущая в интернете поделилась конфиденциальной информацией, сказанной ей одним из дизайнеров, явно не добавит доверия к такому интервьюеру со стороны потенциальных героев ее репортажей.