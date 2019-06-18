Глава СВР заявил о планах Запада совершить кибератаки на Россию

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о готовящихся против России кибератаках.

По его словам, страны Запада рассматривают киберпространство не как сферу для сотрудничества, а "как арену борьбы с геополитическими конкурентами".

По его мнению, в этом кроется причина нежелания Запада создавать международные правила в киберпространстве, передает ТАСС.

На днях президент США Дональд Трамп резко раскритиковал статью в New York Times об усилении кибератак со стороны США в адрес России. Он назвал материал госизменой, а журналистов "врагами народа".

Статья вышла на сайте NYT несколькими часами ранее с заголовком "Соединенные Штаты наращивают кибератаки на российскую энергосистему". В тексте говорится, что американские специалисты действуют в ответ на российские кибератаки, которые, в свою очередь, представляют серьезную опасность для энергетики и нефтяной сферы США.