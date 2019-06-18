15 Октября 2020
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киоск (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга старается успокоить владельцев киосков, собравшихся писать Путину

Комиссия думы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности отказалась выносить решение по вопросу о порядке проведения торгов на право заключения договоров, предусматривающих размещение нестационарных торговых объектов в столице Среднего Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мнение депутатов по итогам заседания сформулировал председатель комиссии Григорий Вихарев, заявивший, что тема требует дальнейшей проработки. Тем более, что владельцы киосков и ларьков собрались обратиться на прямую линию к президенту России с требованием "не кошмарить" их бизнес.

В дальнейшем председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева, выступавшая на заседании с докладом, заявила журналистам, что ожидала такой реакции.

По её словам, вчера на встрече с вице-губернатором Сергеем Бидонько обсуждалось "ровно то же самое": предприниматели выступают за то, чтобы, во-первых, переходный период установить не на один, а на три года. во-вторых, определить конкретные границы зон размещения нестационарных объектов торговли (НОТ), в том числе тех, где такое размещение станет невозможным. В-третьих, понять содержание договоров, предусматривающих расположение НОТ в местах, включенных в схему размещения.

"У депутатов есть право не согласиться с мнением администрации Екатеринбурга, - отметила Чернышева. - Процесс проведения аукционов в сфере нестационарной торговли - абсолютно новый и не может быть принят с первого раза, предстоит многое оценить, а затем принять решение".

Действительно, озвучивая свои предложения, чиновник неоднократно подчёркивала, что администрация города надеется получить сформулированное мнение народных избранников по содержанию положения и обязуется учесть все высказанные пожелания, обсудить их с юристами и только после этого выходить на думу.

Алексей Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

Председатель комитета по товарному рынку напомнила, что часть предпринимателей, которые арендуют земельные участки на неопределённый срок и присутствуют в схеме размещения НОТ, имеют право на один год продлить договор аренды. Ко второй категории относятся субъекты, чей бизнес есть в схеме, и они оплачивают фактическое пользование места - тогда заключить договор можно без торгов. Третий вариант: место в схеме есть, но за пользование участком не платят - в этом случае площадка предоставляется только через торги.

"Тревогу предпринимателей вызывает срок переходного периода в один год", - сказала чиновник, объяснив это тем, что в Екатеринбурге из 2337 "малых" торговых объектов, предусмотренных схемой, 1429 работают на аренде по 9 и более лет в силу сложившейся нормативной базы. И когда пришло понимание, что им придётся наравне с другими претендентами на земельные участки подтверждать своё право через аукцион, стали сильно беспокоиться - могут и проиграть. Переходный период в данном случае - отсрочка. Растянется она на год или на три, зависит от позиции муниципалитета. И это - вопрос для дальнейшего обсуждения.

"В мае-июне я проехала по всем семи административным районам города, встретилась с тысячей предпринимателей, рассказав им наше видение концепции, - заявила Чернышева. - Так что знаю обратную реакцию бизнеса. И мы обязательно учтём все мнения при утверждении окончательного решения".

Также она подтвердила намерение городских властей убрать нестационарную торговлю с центральных улиц, перенеся её в сравнительно малонаселённые районы, в том числе новостройки, куда ещё не пришли крупные магазины, предприятия общепита и бытового обслуживания. При этом так называемые компенсационные места для торговли (без проведения аукциона) мэрия предоставляет лишь в том случае, если земельный участок изымается для государственных или муниципальных нужд.

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Мэрия Екатеринбурга старается успокоить владельцев киосков, собравшихся писать Путину

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Теги: нестационарный объект торговли, Григорий Вихарев, владельцы киосков пишут путину



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