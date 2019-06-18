Губернатор пожалел обвинявшегося во взятках экс-главу СвЖД и намекнул на клановые войны силовиков

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, которого накануне нашли без признаков жизни в доме на Рублевке в Москве. Глава региона назвал Миронова жертвой клановых войн силовиков. Пост, полный сожалений, он выложил в социальной сети.

"Он свел счеты с жизнью. Я приношу свои соболезнования его родным и близким. Я знаю, что многие люди на железной дороге скорбят по поводу ухода Алексея Юрьевича. Несмотря на то, что последний год его жизни был омрачен уголовным делом и обвинениями в коррупции, большинство запомнит Миронова профессионалом, опытным железнодорожником, надежным человеком", - написал Куйвашев в своем Instagram.

Глава региона напомнил о действующей презумпции невиновности.

"Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений", - считает губернатор.

По его словам, борьба с коррупцией - важная задача нашего общества, но она "не должна превращаться в кампанейщину, а силовые структуры не должны использовать знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния".

"К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь", - добавил Куйвашев.

Напомним, Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревался в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он называл произошедшее провокацией. Изначально железнодорожника заключили под стражу, но в феврале вместо СИЗО он был отправлен под домашний арест. 12 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил бывшего главу Свердловской железной дороги под залог в 5 млн руб. Эту сумму ему нужно было внести до 21 июня 2019 г. Вчера Миронов встретился со своим давним знакомым Сергеем Комиссаровым, жаловался ему на плохое самочувствие, но о своих намерениях не сообщал. Спустя некоторое время его тело обнаружено в его доме на Рублевке.