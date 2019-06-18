Тюменское управление Росприроднадзора судится с регоператором по обращению с ТКО

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тюменской области обратилось в суд с иском к "Тюменскому экологическому объединению" (ТЭО). Компания в апреле 2018 г. стала региональным оператором по обращению с ТКО, передает корреспондент Накануне.RU.

Гражданский иск управления Росприроднадзора поступил в региональный арбитраж. Исковые требования - 627 тыс. руб., суть претензий не уточняется.

В управлении Росприроднадзора комментировать заявление отказались, сославшись на необходимость согласования ответа с центральным аппаратом.

ТЭО, напомним, аффилировано с уральскими энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Ранее работу регоператора критиковали депутаты гордумы.