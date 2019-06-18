15 Октября 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Тюменское управление Росприроднадзора судится с регоператором по обращению с ТКО

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тюменской области обратилось в суд с иском к "Тюменскому экологическому объединению" (ТЭО). Компания в апреле 2018 г. стала региональным оператором по обращению с ТКО, передает корреспондент Накануне.RU.
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В управлении Росприроднадзора комментировать заявление отказались, сославшись на необходимость согласования ответа с центральным аппаратом.

ТЭО, напомним, аффилировано с уральскими энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Ранее работу регоператора критиковали депутаты гордумы.

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Тюменское управление Росприроднадзора судится с регоператором по обращению с ТКО

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Теги: Тюменское экологическое объединение, региональный оператор, управление Росприроднадзора по Тюменской области



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