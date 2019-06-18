Выборы в муниципалитеты Санкт-Петербурга объявляют тайно. В Москве уже ЦИКнули

Ситуация с информированием избирателей и кандидатов о старте муниципальной кампании по выборам депутатов в Санкт-Петербурге стала предметом обсуждения на заседании Центральной избирательной комиссии РФ. Зампред ЦИК Николай Булаев проинформировал коллег и собравшихся, что поступают жалобы на сокрытие информации о назначении выборов в ряде муниципальных образований, передает корреспондент Накануне.RU.

"Поступают жалобы на сокрытие информации о назначении выборов в муниципальных образованиях от участников избирательного процесса. Ситуация, когда комиссия работает в автономном режиме, который не соответствует ни региональному, ни федеральному законодательству, ни нормативным актам ЦИК России и горизбиркома Санкт-Петербурга, которыми регулируется деятельность избирательных комиссий в период выборов, – это грубое нарушение, которое должно быть устранено", – охарактеризовал происходящее Булаев и призвал соблюдать законодательство.

Петербургские чиновники не стали отрицать проблему, так, заместитель председателя горизбиркома Северной столицы Анна Егорова доложила о ситуации с объявлением выборов в муниципальном образовании "Сосновское". Члены тамошней комиссии умудрились объявить выборы, никого не поставив в известность, не было сделано положенных в таких случаях объявлений через муниципальные СМИ и т.д. Документы в комиссии между тем уже принимают.

Как проинформировала Егорова, в итоге члены городской комиссии намерены обратиться в прокуратуру с просьбой усилить контроль за деятельностью территориальных комиссий.

8 сентября жители Санкт-Петербурга выбирают губернатора города, выборы пройдут также в 170 муниципалитетах, где предстоит сформировать местные советы депутатов.