Кусто написал вопрос про "китовую тюрьму" на прямую линию с Путиным

Океанолог Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Текст обращения опубликован на сайте проекта Кусто "Китовый заповедник".

"Прошу вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы их традиционного местообитания", - говорится в заявлении.

Кусто отметил, что он готов лично принять участие в подготовке к выпуску млекопитающих. Ранее Минприроды РФ по согласованию с МИД РФ официально пригласило Жан-Мишеля Кусто войти в состав экспертной рабочей группы.

Жители Приморья также направляют вопросы на "прямую линию" по поводу "китовой тюрьмы", отмечает Regnum.Их интересует, когда будут выпущены косатки и белухи, об освобождении которых президент распорядился уже несколько месяцев назад.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто. Ранее эксперты команды исследователя океанов передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты.