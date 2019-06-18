15 Октября 2020
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Общество Челябинская область
объездная дорога, Челябинск, (2019) | Фото: http://кжси.рф

Новая объездная дорога вокруг Челябинска пройдет через президентскую деревню

В Сосновском районе утверждено решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство подъездных путей к микрорайону Белый хутор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУ КЖСИ.

Речь идет о строительстве дороги, которая соединит новые микрорайоны, в том числе президентскую деревню в "Белом Хуторе", с автодорогой "Шершни – Северный – обход Челябинска". Этот проект не затрагивает территории садовых товариществ.

объездная дорога, Челябинск,(2019)|Фото: http://кжси.рф

Работы планируется провести в два этапа и завершить во втором квартале 2020 года. Предельный объем инвестиций составляет 324,4 млн рублей. Фактическая стоимость будет определена по итогам конкурсных процедур. Средства на строительство первой очереди выделяются в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 2020.

"Новая дорога решит проблему нескольких тысяч людей, проживающих сегодня в поселке Западный и вынужденных пользоваться единственной узкой проезжей частью через микрорайоны "Вишневая горка" и "Женева", - подчеркнули в ЮУ КЖСИ.

Напомним, в конце декабря 2017 года по инициативе администрации в Сосновском районе прошли публичные слушания по вопросу строительства автодороги через СНТ "Вишневый" и СНТ "Петушок", где садоводы высказались против строительства. Однако позже стало известно, что садоводы проиграли слушания. В администрацию района поступило 1,7 тыс. подписей за дорогу от жителей новых микрорайонов.

В июне 2018 года администрация Сосновского района утвердила документацию по планировке и межеванию дороги через сады СНТ "Петушок". Этот вариант дороги предусматривал изъятие 39 земельных участков и снос 23 домов, а также изъятие 1,3 га лесного фонда.

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Новая объездная дорога вокруг Челябинска пройдет через президентскую деревню

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Теги: объездная дорога, СНТ, сады, Белый хутор, президентская деревня,



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