В Салехарде не могут начать ремонт инженерных сетей - отопительный сезон продлен

В столице Ямала из-за холодного лета продолжается отопительный сезон, что не позволяет начать ремонт инженерных сетей. По планам, предстоит капитально отремонтировать 3,3 км сетей тепло-водоснабжения (а также построить 4,1 км новых) и 1,1 км сетей канализации (и построить 4,1 км новых), сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Салехарда.

Тепло отключат на тех участках, где подрядчики уже готовы приступить к работам. Первыми в этом списке стоят микрорайоны Солнечный, Удача и района проспекта Молодежи, где строят новые детские сады. Заместитель главного инженера "Салехардэнерго" Евгений Федотов отметил, что работы предстоит много.

"Для того, чтобы уложиться в установленные строки, необходимо отключать теплосети на тех участках, где подготовка уже прошла и подрядчики могут приступить к работам, связанным с демонтажем теплосетей", - сказал он.

Все работы по ремонту инженерных сетей должны быть завершены к 25 августа – 1 сентября стартует новый отопительный сезон.

Напомним, в конце весны и начале лета на Ямале несколько раз выпадал снег.