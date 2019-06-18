15 Октября 2020
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Ан-24, авиакомпании &quot;Якутия&quot;, самолет (2018) | Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

В Якутске Ан-24 выкатился за пределы ВПП

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

ЧП произошло утром во вторник, 18 июня. "При движении для последующего разворота для взлета самолет Ан-24, выполнявший рейс Якутск-Зырянка, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились семь пассажиров, три члена экипажа. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в управлении.  

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В Якутске Ан-24 выкатился за пределы ВПП

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Теги: ан-24, впп, выкатка, якутск, авиакомпания якутия



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