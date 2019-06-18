На параде в Канаде во время стрельбы находился премьер-министр

В Торонто во время чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" неизвестные открыли огонь.

По последним данным, пострадали четыре человека.

По подозрению в стрельбе уже арестованы два человека. Полиция не рассматривает версию теракта. Мотивы стрелков пока неизвестны.

Reports of a shooting caused panic at the celebration for the Toronto Raptors NBA championship win, with fans attempting to flee the scene. pic.twitter.com/My4masyRvo — CTV News (@CTVNews) 17 июня 2019 г.

На сцене во время стрельбы находился премьер-министр Канады Джастин Трюдо. На мероприятии также присутствовали глава правительства провинции Онтарио Даг Форд и мэр города Торонто Джон Тори.

Всего в параде участвовали около двух миллионов человек, пишет Regnum.

В апреле в Канаде, в городе Пентиктон, четыре человека погибли в результате стрельбы.

По данным представителя городской полиции, стрелок самостоятельно пришел в полицейский участок и сдался правоохранительным органам.

Личность мужчины не раскрывается, однако известно, что он убивал только знакомых ему людей. При этом случайных прохожих преступник не трогал.