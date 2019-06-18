15 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (2015) | Фото:stephentaylor.ca

На параде в Канаде во время стрельбы находился премьер-министр

В Торонто во время чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" неизвестные открыли огонь.

По последним данным, пострадали четыре человека.

По подозрению в стрельбе уже арестованы два человека. Полиция не рассматривает версию теракта. Мотивы стрелков пока неизвестны.

На сцене во время стрельбы находился премьер-министр Канады Джастин Трюдо. На мероприятии также присутствовали глава правительства провинции Онтарио Даг Форд и мэр города Торонто Джон Тори.

Всего в параде участвовали около двух миллионов человек, пишет Regnum.

В апреле в Канаде, в городе Пентиктон, четыре человека погибли в результате стрельбы.

По данным представителя городской полиции, стрелок самостоятельно пришел в полицейский участок и сдался правоохранительным органам.

Личность мужчины не раскрывается, однако известно, что он убивал только знакомых ему людей. При этом случайных прохожих преступник не трогал.

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На параде в Канаде во время стрельбы находился премьер-министр

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Теги: канада, парад, стрельба, джастин трюдо



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