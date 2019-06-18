Таблички Куйвашева про "Город храбрых" "охраняют" ДПС-ники. Видимо, от самих храбрых

Знак "Город храбрых" появился сегодня въездах в Екатеринбург, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, на Тюменском тракте рядом с табличкой дежурит наряд ДПС.

Между тем, на выезде со стороны аэропорта Кольцово табличка уже отсутствует, хотя утром ещё была на месте.

Напомним, что вчера на том же месте появился знак "Город бесов", который затем в течение дня сняли. Табличку "Город храбрых" после этого предложил установить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Инстаграм", сказав, что "городом бесов" Екатеринбург называть не стоит.