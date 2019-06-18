МС-21 подтвердил максимальные характеристики в ходе испытательных полетов

Корпорация "Иркут" (входит в ОАК) опубликовала отчет о тестовых полетах узкофюзеляжного самолета МС-21. В документе говорится, что базовая модификация МС-21-300 подтвердила максимальные эксплуатационные показатели. Так, была достигнута высота полета в 12,5 тыс. м, истинная скорость – 949 км/ч (0,89 Маха), продолжительность полета – 6,2 часа, передает ресурс ATO.RU.

Издание отмечает, что эти характеристики несколько лучше, чем у зарубежных конкурентов МС-21. Например, Airbus A320neo способен летать на высоте не более 11,8 тыс. м. с максимальной скоростью 876 км/ч (0,82 Маха), у Boeing 737MAX 8 —12,3 тыс. м., а его максимальная скорость равняется 925 км/ч.

Правда, тут стоит отметить, что текущие испытательные полеты выполняются на двигателях PW1400G-JM, а в серийное производство лайнер пойдет с отечественными ПД-14. Ранее сообщалось, что первый испытательный полет на этих двигателях пройдет только в конце 2019 года. В целом из-за необходимости замены иностранных компонентов российскими реализация проекта МС-21 сдвигается на год. Об этом во время ПМЭФ сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. По его словам, этот сдвиг не повлияет существенно на экономику и в целом будущее проекта.

Напомним, под санкциями США находится корпорация "Ростех". В конце 2018 года под управление "Ростеха" начался переход Объединенной авиастроительной корпорации (в нее входит производитель "Суперджетов" – компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). В ближайшем будущем ГСС должна перейти в состав холдинга "Иркут", который занимается разработкой самолета МС-21. В любом случае, оба проекта – МС-21 и SSJ-100 – находятся под угрозой наложения санкций на иностранные комплектующие, необходимые для их сборки.

"Я не могу отрицать, что вероятность такая существует. Она вполне может быть. От наших "друзей" в кавычках чего хочешь можно ожидать. Я не исключаю, что если они будут нам строить преграды по поставке оборудования для "Суперджета", то нам придется смотреть вариант переконфигурации гражданского дивизиона. Мы будем делать все, чтобы продолжать проект", - цитирует Борисова РИА Новости.

Тем временем, "Иркут" выпустил в преддверии парижского авиасалона Ле Бурже красивый рекламный ролик "МС-21-300: День за днем": в нем как раз показаны испытательные полеты самолета и процесс сборки.