Моор выделил 117 миллионов на ликвидацию 253 свалок в Ишимском, Тюменском районах и Заводоуковске

Глава Тюменской области Александр Моор подписал постановление о выделении денег на ликвидацию в регионе свалок. На это дадут 117 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

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Документ предполагает выделение денег Ишимскому и Тюменскому районам, а также Заводоуковску, которые избавят от 253 свалок. Большая часть – 222 – находятся в Тюменском районе. Заместитель губернатора Лариса Теплоухова на заседании президиума правительства рассказала, что всего в области зарегистрировано 463 несанкционированные свалки, их нашли до 1 января этого года. Работа по их ликвидации идет в плановом порядке. Вскоре деньги дадут на то, чтобы убрать свалки в Исетском и Нижнетавдинском районах.

Напомним, ранее депутаты тюменской гордумы жестко раскритиковали работу единого регионального оператора в лице ООО "ТЭО", которое аффилировано с уральскими энергоолигархами Артемом Биковыми и Алексеем Бобровым. Почти целый час члены профильной комиссии гордумы спорили и ругались с заместителем генерального директора ООО "ТЭО" Светланой Петренко, которая пришла ответить на вопросы народных избранников.