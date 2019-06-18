Моор выделил 117 миллионов на ликвидацию 253 свалок в Ишимском, Тюменском районах и Заводоуковске

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
экология отходы свалка мусор пластиковые бутылки (2004) | Фото

Моор выделил 117 миллионов на ликвидацию 253 свалок в Ишимском, Тюменском районах и Заводоуковске

Глава Тюменской области Александр Моор подписал постановление о выделении денег на ликвидацию в регионе свалок. На это дадут 117 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.
Читайте также:

Документ предполагает выделение денег Ишимскому и Тюменскому районам, а также Заводоуковску, которые избавят от 253 свалок. Большая часть – 222 – находятся в Тюменском районе. Заместитель губернатора Лариса Теплоухова на заседании президиума правительства рассказала, что всего в области зарегистрировано 463 несанкционированные свалки, их нашли до 1 января этого года. Работа по их ликвидации идет в плановом порядке. Вскоре деньги дадут на то, чтобы убрать свалки в Исетском и Нижнетавдинском районах.

Напомним, ранее депутаты тюменской гордумы жестко раскритиковали работу единого регионального оператора в лице ООО "ТЭО", которое аффилировано с уральскими энергоолигархами Артемом Биковыми и Алексеем Бобровым. Почти целый час члены профильной комиссии гордумы спорили и ругались с заместителем генерального директора ООО "ТЭО" Светланой Петренко, которая пришла ответить на вопросы народных избранников.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Моор выделил 117 миллионов на ликвидацию 253 свалок в Ишимском, Тюменском районах и Заводоуковске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тюменский район, Ишимский район, свалка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети