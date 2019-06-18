СПЧ предложил отдавать на благотворительность продукты с истекающим сроком годности

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует правительству запретить уничтожение пригодных для употребления в пищу продуктов.

Кроме того, продукты с истекающим сроком годности СПЧ предложил отдавать на благотворительность.

Соответствующие предложения опубликованы на сайте Совета по итогам прошедшего в марте заседания по предотвращению образования отходов.

Ранее Роспотребнадзор выразил аналогичную позицию. В заявлении ведомства, в частности, говорится: "В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Однако в Россельхознадзоре предложение не уничтожать санкционные продукты назвали "глупым" и "необоснованным".