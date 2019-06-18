Роскомнадзор озаботился регулированием на случай серьезной угрозы стабильности Рунета

Роскомнадзор представил правила регулирования на случай серьезной угрозы стабильности Рунета. По сути речь идет о централизованном управлении сетью связи общего пользования.

Операторы связи в случае угрозы обеспечат автономное функционирование российского сегмента интернета при получении уникального идентификатора.

Маршрутизация сообщений электросвязи будет проходить исключительно через центры, находящиеся в пределах территории РФ.

Отмечается, что исключением станут Калининград, а также посольства, консульства и представительства России за рубежом.

Приказ Роскомнадзора направлен на госрегистрацию в Минюст, пишет Infox.ru со ссылкой на текст документа.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Роскомнадзор разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера Telegram. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Если говорить о стратегическом решении этого вопроса - оно в будущем, и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем", - указал он.

Жаров отметил, что противодействие по IP-протоколу, которое применяется с момента начала попытки заблокировать Telegram на территории России, "дает очень нестойкий эффект". Он признал, что любое приложение, к которым относится и Telegram, гораздо сложнее.