Суд ввел наблюдение в отношении компании югорского бизнесмена

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа ввел процедуру наблюдения в отношении "Югорской промышленной корпорации" (ЮПК) бизнесмена Андрея Копайгоры, передает корреспондент Накануне.RU.

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С иском в суд обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту, долг компании перед налоговиками составляет более 30 млн руб. Накануне суд признал требования ИФНС обоснованными и ввел наблюдение сроком на полгода.

Бенефициар компании, Андрей Копайгора, известный югорский бизнесмен. Ему принадлежит завод по производству кабелей и электрического оборудования "Элкап" и ряд других компаний. Как сообщало Накануне.RU, с исками о солидарном взыскании к компаниям Копайгоры в апреле обратился "Сургутнефтегазбанк". суммарный долг превышает 42 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, до 2016 г. ЮПК владела акциями "Овомира", в портфель которой входили акции "Птицефабрики Челябпинской" и сургутского совхоза "Северное". "Овомир" Копайгора купил у "Корпорации развития".