В Челябинске прокуратура проверяет хищение имущества дольщиков СК "Радуга"

В Челябинске прокуратурой организована проверка по факту хищения и повреждения имущества дольщиков строительной компании "Радуга", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

8 июня дольщики обратились в полицию с заявлением по факту хищения высоковольтных кабелей в подъезде № 2 дома 69 по улице Профессора Благих.

По данному факту проводится проверка, опрошены свидетели.

"По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина проведение доследственной проверки поставлено на контроль", - говорится в сообщении.