В Кургане ранее судимые грабители сами проговорились росгвардейцам о совершенном преступлении

Сотрудники Росгвардии в Кургане задержали горе-грабителей.

Днем 17 июня при патрулировании улицы Бажова росгвардейцы увидели двух мужчин и женщину, которые несли куда-то микроволновку, насос и газовый ключ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области.

В ходе беседы с полицейскими злоумышленники сами сдали себя и рассказали, что украли эти вещи из строительного вагончика, выломав решетку и разбив стекло в окне.

Стоимость похищенного имущества составила более 17 тыс. руб. При проверке оказалось, что все трое ранее уже были судимы. Сейчас возбуждено уголовное дело.