США отправят около тысячи военных на Ближний Восток

Пентагон заявил об отправке тысячи американских военнослужащих "в оборонительных целях" на Ближний Восток.

Данное решение связано с ситуацией вокруг Ирана. Речь идет об инциденте с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе, ответственность за который США возложили на Тегеран.

В Японии выразил обеспокоенность в связи с этим шагом Вашингтона, передает Regnum.

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура заявил, что отправка военнослужащих вызовет обострение напряженности в регионе.

Напомним, на прошлой неделе иранское агентство Press TV сообщило, что два нефтеналивных судна подверглись атаке в Оманском заливе, на них произошли взрывы. С танкеров были поданы сигналы о помощи. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что по Front Altairбыла выпущена торпеда.

МИД России начал проверку информации о россиянах в составе экипажа норвежского танкера, который подвергся нападению. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 граждан РФ, никто из них не пострадал.