15 Октября 2020
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&quot;Екатеринбург Арена&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"Екатеринбург-Арену" открыли для прогулок

Территорию "Екатеринбург-Арены" открыли для свердловчан и гостей города, об этом руководство стадиона сообщило на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Теперь каждый день с 7.00 до 23.00 любой желающий может погулять на площадке стадиона, открыты все три входа - со стороны улиц Пирогова и Репина, а также со стороны Спортивного бульвара.

Администрация стадиона отметила, что сейчас каждый может прогуляться с детьми, сделать пробежку, прокатиться на велосипеде или просто провести время в одном из самых знаковых мест Екатеринбурга.

Напомним, площадку "Екатеринбург-Арены" закрыли для прогулок еще осенью 2015 года.

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"Екатеринбург-Арену" открыли для прогулок

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Теги: Екатеринбург Арена, стадион, прогулки, территория



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