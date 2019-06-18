BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение

Автор популярного YouTube-блога BadComedian Евгений Баженов и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску в 1 млн руб., сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката блогера.

"Стороны в соглашении заявляют, что данная ситуация урегулирована и никаких претензий нет", - рассказал представитель Баженова.

Он уточнил, что условия соглашения составляют коммерческую тайну.

Ожидается, что 24 июня соглашение будет принято судом.

Напомним, кинокомпания Kinodanz подала иск в суд после выхода обзора фильма "За гранью реальности", в котором использованы кадры из картины, и потребовала компенсацию в 1 млн руб.