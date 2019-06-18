15 Октября 2020
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Общество Курганская область
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Из-за нарушения обязательств подрядчиком прокуратура объявила предостережение главе департамента городского хозяйства Кургана

Глава департамента развития городского хозяйства Кургана Вадим Лютиков получил предостережение от прокуратуры за затянутые сроки по благоустройству города.

21 мая департамент заключил муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по благоустройству территории города, однако подрядчик вовремя свои обязательства не выполнил, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

За неисполнение контракта муниципальным контрактом предусмотрена материальная ответственность.

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Из-за нарушения обязательств подрядчиком прокуратура объявила предостережение главе департамента городского хозяйства Кургана

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Теги: Вадим Лютиков, прокуратура, предостережение, Курган, городское хозяйство, аукцион



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