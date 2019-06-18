Из-за нарушения обязательств подрядчиком прокуратура объявила предостережение главе департамента городского хозяйства Кургана

Глава департамента развития городского хозяйства Кургана Вадим Лютиков получил предостережение от прокуратуры за затянутые сроки по благоустройству города.

21 мая департамент заключил муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по благоустройству территории города, однако подрядчик вовремя свои обязательства не выполнил, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

За неисполнение контракта муниципальным контрактом предусмотрена материальная ответственность.