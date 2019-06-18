Россиян будут лишать земельных участков за траву и мусор

У россиян появится риск лишиться своих земельных участков, если они не будут облагораживать прилегающую территорию.

Также предусмотрен механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.

Поправки в Земельный кодекс и в Федеральный закон "О пожарной безопасности" разработали специалисты Минэкономразвития. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятии поправок собственникам нужно будет регулярно косить траву, не складировать мусор, очищать территорию от валежника и различных порубочных остатков.

Кроме того, между участком и лесом на полосе шириной не менее 10 метров не должно быть никаких зарослей и горючих материалов.

Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.

Новая мера не коснется только двух случаев: изъять участок не смогут, если он является предметом ипотеки и если его собственник проходит процедуру банкротства.

Поправки разработаны в соответствии с указом Владимира Путина после сильных пожаров в Забайкалье этой весной. Сообщалось, что свыше 30 человек получили ожоги различной степени тяжести, в 17 населенных пунктах уничтожены около сотни жилых домов. По данным на конец апреля ущерб от пожаров составил свыше 280 млн рублей.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкальском крае. Они расследуются по статье "халатность".