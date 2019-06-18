15 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Вячеслав Тельнов исполнительный директор Фонда кино (2019) | Фото:fond-kino.ru

В Москве избили главу Фонда кино Вячеслава Тельнова

В Москве избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслав Тельнова. Нападение произошло около дома продюсера, сообщает ТАСС.

По его словам, "нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись".

Тельнов считает, что его не хотели ограбить. В ближайшее время он собирается написать заявление в полицию.

Как сообщало Накануне.RU, после внесения поправок в устав Фонда кино, усиливших влияние Министерства культуры на организацию, в организации сменили и директора - 38-летнего главу ведомства Антона Малышева (бывшего сотрудника Администрации президента и сына ректора ВГИКа Владимира Малышева) уволили с должности, Тельнов был назначен исполнительным директором. Смена руководства в фонде произошла на фоне скандала - хищения средств, выделенных на производство нескольких фильмов. Фонд кино является одним из главных инструментов господдержки российского кинематографа, выделяет собственные и государственные средства для производства отечественных фильмов.

Тельнов ранее возглавлял киностудию "Ленфильм" и профильный департамент министерства культуры.

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В Москве избили главу Фонда кино Вячеслава Тельнова

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Теги: вячеслав тельнов, фонд кино, нападение, избиение



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