В Новосибирске 15 пассажиров отказались лететь в Таиланд из-за внеплановой проверки самолета

В Новосибирске на полтора часа задержался вылет рейса авиакомпании Azur air, который должен был отправиться в Таиланд, из-за отказа 15 пассажиров лететь.

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Об этом сообщает РБК Красноярск со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, сотрудники аэропорта заявили о необходимости проверить самолет.

Задержка объяснялась перенастройкой оборудования.

Некоторые пассажиры посчитали, что судно неисправно, 15 человек сняты с рейса.

Всего на борту самолета находились 237 пассажиров.

В транспортной прокуратуре отметили, что после проверки технически исправный самолет вылетел в пункт назначения.

При этом вины авиакомпании в инциденте не прослеживается.

Напомним, как сообщалось ранее, 5 июня в аэропорту Барнаула произвел посадку в нештатном режиме самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Он летел по маршруту Анталия – Барнаул. На борту находились семь членов экипажа и 229 пассажиров. Посадка была произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено.