В Новосибирске 15 пассажиров отказались лететь в Таиланд из-за внеплановой проверки самолета
В Новосибирске на полтора часа задержался вылет рейса авиакомпании Azur air, который должен был отправиться в Таиланд, из-за отказа 15 пассажиров лететь.
Об этом сообщает РБК Красноярск со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, сотрудники аэропорта заявили о необходимости проверить самолет.
Задержка объяснялась перенастройкой оборудования.
Некоторые пассажиры посчитали, что судно неисправно, 15 человек сняты с рейса.
Всего на борту самолета находились 237 пассажиров.
В транспортной прокуратуре отметили, что после проверки технически исправный самолет вылетел в пункт назначения.
При этом вины авиакомпании в инциденте не прослеживается.
Напомним, как сообщалось ранее, 5 июня в аэропорту Барнаула произвел посадку в нештатном режиме самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Он летел по маршруту Анталия – Барнаул. На борту находились семь членов экипажа и 229 пассажиров. Посадка была произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено.