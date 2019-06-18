Boeing готов переименовать самолеты 737 MAX после случившихся катастроф

Американская авиастроительная корпорация Boeing может переименовать серию 737 MAX из-за негативного шлейфа, который тянется за этим названием после катастроф и последовавших неприятностей.

Напомним, в октябре прошлого года и марте текущего случились две катастрофы с Boeing 737 MAX, унесшие жизни 350 человек. После авиационные власти по всему миру запретили эксплуатацию данного типа самолета до тех пор, пока не будут устранены дефекты, которые могли привести к катастрофам.

В кулуарах парижского авиасалона Ле Бурже финансовый директор Boeing Грэг Смит не исключил, что самолет может быть переименован. "Мы стремимся сделать все, чтобы восстановить его (самолета) позиции. Если это означает изменение бренда – мы это сделаем", - цитирует Смита агентство Bloomberg.

Впрочем, сейчас корпорация сосредоточена на том, чтобы как можно быстрее вернуть самолеты в небо. Накануне стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может начать летные испытания Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением уже на этой неделе. Впрочем, по некоторым прогнозам, самолеты не вернутся в небо раньше конца этого года. Это означает, что потенциальные финансовые претензии со стороны перевозчиков к Boeing могут быть громадными.