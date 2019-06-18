Цыгане выехали из двух сел под Пензой после массовых волнений

Из села Чемодановка в Пензенской области после массовых волнений уехали все цыгане.

Они покинули село добровольно, никакого организованного вывоза не было, уточнил руководитель Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев.

Пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина также сообщила, что цыгане добровольно покинули свои дома, передает РИА Новости.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на Фадеева сообщила, что около 900 человек из села Чемодановка и соседнего села Лопатки были принудительно вывезены на автобусах в Волгоградскую область.

14 июня на народный сход около полутора тысяч жителей Чемодановки вышли после драки между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался.

Возбуждены и расследуются уголовные дела. Ранее они были переквалифицированы. Сообщалось о задержании 15 человек, среди них - подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины.

Участие в народном сходе принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.

17 июня Белозерцев сообщил, что правоохранительные органы вывели свои основные силы из села. Общественный порядок в населенном пункте охраняют двадцать сотрудников.

Отметим, только после трагедии губернатор региона заявил, что в поселке, где проживают четыре тысячи человек, нужно создать отделение полиции, провести освещении, водопровод и дорогу. В Чемодановке и двух соседних селах запретили продавать алкоголь.