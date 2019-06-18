15 Октября 2020
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без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС, цены (2019) | Фото: Накануне.RU

"Единичный случай". В Правительстве не увидели всплеска цен на бензин

Повышение стоимости автомобильного топлива в регионах дальневосточного федерального округа и Сибири носит единичный характер. Об этом заявил представитель профильного вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
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Накануне проверить сообщения о росте цен на АЗС поручил председатель Правительства Дмитрий Медведев. Он отметил, что поступают жалобы от жителей.

"Повышение стоимости моторных топлив могло произойти в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах ДФО и Сибири. Повышение цен может носить лишь единичный характер", - приводят слова Джуса "Ведомости". Он добавил, что компании исполняют обязательства по поставке нефтепродуктов на внутренний рынок.

Факты существенного роста цен в регионах проверят Минэнерго и ФАС.

Как сообщало Накануне.RU, соглашение с нефтяниками о "заморозке" розничных ценна топливо действует до июля. Эксперты считают, что после его завершения произойдет резкий рост цен на бензин.

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"Единичный случай". В Правительстве не увидели всплеска цен на бензин

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Теги: цены на бензин, АЗС, Дмитрий Козак, Правительство



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