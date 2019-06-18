15 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2004) |

Чиновники Ноябрьска собрались на экстренное совещание из-за разгуливающего по городу медведя

Глава Ноябрьска Алексей Романов провёл внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причиной стало появление в городе медведя. Ситуация с диким зверем на контроле – службы постоянно выезжают на места, где медведя выдели чаще всего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Медведя пытаются отпугнуть и заставить уйти подальше в тайгу. Романов поручил предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность жителей. В частности, его подчинённые пересмотрят графики очистки придорожных мусорных контейнеров. Горожанам рекомендуют не оказывать животному "медвежью услугу" и не подкармливать его.

Отметим, ранее сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Ноябрьска рассказали горожанам в своём Instagram, как избежать нападения медведя. В частности, они рекомендуют, гуляя по лесу, шуметь, громко разговаривать, петь или привязать колокольчик к своему рюкзаку. Также отпугнуть дикого зверя может собака, которая не испугается появления медведя.

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Чиновники Ноябрьска собрались на экстренное совещание из-за разгуливающего по городу медведя

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Теги: Алексей Романов, медведь, опасность, ЕДДС



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