Чиновники Ноябрьска собрались на экстренное совещание из-за разгуливающего по городу медведя

Глава Ноябрьска Алексей Романов провёл внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причиной стало появление в городе медведя. Ситуация с диким зверем на контроле – службы постоянно выезжают на места, где медведя выдели чаще всего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Медведя пытаются отпугнуть и заставить уйти подальше в тайгу. Романов поручил предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность жителей. В частности, его подчинённые пересмотрят графики очистки придорожных мусорных контейнеров. Горожанам рекомендуют не оказывать животному "медвежью услугу" и не подкармливать его.

Отметим, ранее сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Ноябрьска рассказали горожанам в своём Instagram, как избежать нападения медведя. В частности, они рекомендуют, гуляя по лесу, шуметь, громко разговаривать, петь или привязать колокольчик к своему рюкзаку. Также отпугнуть дикого зверя может собака, которая не испугается появления медведя.