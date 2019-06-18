В Югре воспитатель детского сада несколько месяцев избивала подопечных

В Радужном следователи разбираются в информации об избиении воспитанников детского сада. Якобы речь идёт о нескольких детях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудница детского сада "Буратино" в сентябре 2018 – апреле 2019 гг. избивала воспитанников – у детей нашли следы побоев. При этом количество пострадавших не уточняется.

Следователи проверят, верны ли сведения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР. Ранее полицейские уже возбудили из-за этого уголовное дело. Прокурор инициировал изъятие материалов у МВД и передачу их в СК.