15 Октября 2020
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Политика
внешние долги, доллары, флаг (2016) | Фото: investtalk.ru

Россия в апреле сократила вложения в госдолг США

Россия в апреле 2019 г. продала американские долговые бумаги на сумму $1,58 млрд. Вложения сократились до $12,136 млрд, следует из данных Минфина США.

Увеличилась доля краткосрочный облигаций: с $5,503 млрд в марте до $6,304 млрд в апреле.

Россия сокращает инвестиции в американский госдолг с 2018 г.

Крупнейшие держатели госбумаг США - Китай с $1,11 трлн и Япония с 1,06 трлн. Как сообщало Накануне.RU, председатель банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в золотовалютных резервах выросла доля золота и юаня.

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Россия в апреле сократила вложения в госдолг США

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Теги: долговые бумаги, госдолг,



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