15 Октября 2020
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Экономика В России
детское питание, магазин, прилавок (2016) | Фото:https://www.facebook.com/alexey.korobeynikov.125?fref=photo

Детское питание может подорожать из-за пошлин

В Совете Федерации нашли способ мотивировать бизнес локализовывать производство заменителей грудного молока в России.

На детское питание, более 90% которого в настоящее время в страну импортируется, сенаторы хотят повысить ввозные пошлины с 5% до 15%. Одновременно с этим планируется обнуление сборов для ингредиентов заменителей грудного молока.

По словам участников рынка, в конечном счете, эта мера окажется эффективной. Однако на первом этапе цены на детское питание повысятся на 10%, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили главу кабмина Дмитрия Медведева не вводить маркировку на их продукты.

Письма направили исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев и президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Российского союза производителей соков Максим Новиков. По оценке "Русбренда", расходы производителей детского питания на организацию системы маркировки и прослеживаемости составят 13,5 млрд руб. Для потребителей дополнительные расходы составят около 500 руб. в месяц на ребенка от 0 до 1,5 лет, или 3% от среднемесячного пособия по уходу.

Производителям соков и безалкогольных напитков введение маркировки может обойтись в 30–40 млрд руб. Еще столько же они потратят на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Эти расходы также могут отразиться на конечной стоимости товаров. По этой причине мелкие игроки могут обанкротиться.

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Детское питание может подорожать из-за пошлин

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Теги: детское питание, пошлины



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