В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Ельцина – Челюскинцев

В ходе реконструкции Макаровского моста специалисты МУП "Водоканал" Екатеринбурга сделают врезки трубопроводов под улицей Челюскинцев в районе улицы Бориса Ельцина.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, это даст городу дополнительные мощности для водоснабжения. На время работ "Свердловскавтодор" закроет проезд транспорта на перекрестке Челюскинцев - Бориса Ельцина – с 23 часов 20 июня до 23 часов 30 июня.

Тем временем, в Екатеринбурге закрыто автомобильное и трамвайное движение по Макаровскому мосту. 1 июля движение откроется по одной полосе в каждую сторону. И с этого же дня до 1 сентября будут вестись работы по укладке трамвайных путей.

С 1 сентября трамваи пойдут по Макаровскому мосту, но только в одну сторону – от вокзала к Московской. При этом реверсивного движения уже не будет.

Трамвайная линия в обратном направлении появится после окончания второго этапа реконструкции Макаровского моста. Работы будут закончены к 2021 году.