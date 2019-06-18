15 Октября 2020
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невьянская башня музей (2013) | Фото:

Памятники архитектуры Свердловской области появятся в Москве

В Царицынском парке Москвы 25 июня откроется выставка "Россия в миниатюре".

В экспозиции будут представлены 80 самых известных российских достопримечательностей. Все они выполнены в масштабе 1:50, — от Московского Кремля до моста на острове Русский во Владивостоке.

Как сообщили Накануне.RU организаторы выставки, Свердловская область будет представлена сразу двумя уникальными архитектурно-историческими объектами – Храмом-Памятником на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, и Невьянской наклонной башней.

Миниатюрные копии собраны в музее-заповеднике "Царицыно" под открытым небом. Посетителям парка представится возможность увидеть всю красоту дворцов, церквей, замков, памятников и других архитектурных памятников нашей страны.

Представленные объекты уникальны и не имеют аналогов. По словам организаторов выставки, все архитектурные копии объектов историко-культурного наследия очень точные, с высокой степенью детализации. Над созданием парка "Россия в миниатюре" в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов. Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений. Проработка настолько детализирована, что можно даже прочесть вывески на дверях учреждений архитектурных копий.

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Памятники архитектуры Свердловской области появятся в Москве

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Теги: архитектура, выставка, Москва



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