Памятники архитектуры Свердловской области появятся в Москве

В Царицынском парке Москвы 25 июня откроется выставка "Россия в миниатюре".

В экспозиции будут представлены 80 самых известных российских достопримечательностей. Все они выполнены в масштабе 1:50, — от Московского Кремля до моста на острове Русский во Владивостоке.

Как сообщили Накануне.RU организаторы выставки, Свердловская область будет представлена сразу двумя уникальными архитектурно-историческими объектами – Храмом-Памятником на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, и Невьянской наклонной башней.

Миниатюрные копии собраны в музее-заповеднике "Царицыно" под открытым небом. Посетителям парка представится возможность увидеть всю красоту дворцов, церквей, замков, памятников и других архитектурных памятников нашей страны.

Представленные объекты уникальны и не имеют аналогов. По словам организаторов выставки, все архитектурные копии объектов историко-культурного наследия очень точные, с высокой степенью детализации. Над созданием парка "Россия в миниатюре" в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов. Миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений. Проработка настолько детализирована, что можно даже прочесть вывески на дверях учреждений архитектурных копий.