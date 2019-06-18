15 Октября 2020
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Экономика В России
(2005) |

В Fitch понизили прогноз роста российской экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по росту ВВП России в 2019 году.

Прогноз ухудшен с 1,5% до 1,2%. Аналитики опираются на низкие показатели первого квартала. Однако в Fitch не исключили, что показатель может быть снова пересмотрен из-за изменения методологии Росстата. В агентстве по-прежнему ожидают ускорения роста ВВП до 1,9% в 2020 и 2021 годах, сообщает "Коммерсант".

Напомним, несколько дней назад Всемирный банк также обновил свой прогноз по росту ВВП России. Там считают, что в текущем году показатель вырастет лишь до 1,2%. Изменения прогноза связаны со снижением нефтедобычи.

Всемирный банк также понизил прогноз по росту мирового ВВП до 2,6%, который связан с вялой экономической динамикой.

Как сообщалось ранее, темпы роста ВВП России сохранятся на уровне 1,4% в текущем году, считают в Международном валютном фонде (МВФ). По прогнозу экспертов, уровень инфляции по итогам 2019 г. снизится до 4%. "ВВП сохранится на уровне примерно полтора процента – от 1,4% до 1,6%", - заявил руководитель миссии МВФ по России Джеймс Роаф на недавней пресс-конференции.

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В Fitch понизили прогноз роста российской экономики

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Теги: Fitch, экономика, ВВП



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Ранее 05.06.2019 03:12 Мск Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП РФ

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