15 Октября 2020
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Экономика Дальневосточный ФО
мост через Сахалин (2017) | Фото: Накануне.RU

Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей

Строительство мостового перехода на Сахалин, а также создание глубоководного порта для его загрузки обойдутся федеральному бюджету в 433,3 млрд руб.

Такие данные содержатся в презентации заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, которую он представил на заседании общественного совета Минвостокразвития в Общественной палате РФ.

"Мост на Сахалин и глубоководный порт - 433,3 млрд (объем федерального финансирования до 2025 года)", - говорится в презентации.

Строительство моста с материка на Сахалин, а также соединение его с японским островом Хоккайдо, позволит включить порты Японии в систему Российских железных дорог и Северного морского пути. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривался в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Общая длина железнодорожной линии должна составить 580 км, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, РЖД отказалась от идеи строить транспортный переход на Сахалин за свой счет. Расходы на него не указаны в целевом сценарии обновленной инвестпрограммы монополии на 2018-2025 годы.

Корпорация готова дать лишь 3,5 млрд рублей для подготовки технико-экономического обоснования, остальные 536,8 млрд рублей должны предоставить инвесторы.

Напомним, в июле президент страны Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве сооружения. Общая протяженность линии составит около 600 км. Мостовой переход проляжет от станции Селихино близ Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края до поселка Ныш на северо-востоке Сахалина.

Ранее в РЖД рассчитали, что проект по строительству сооружения может окупиться в течение 26 лет. Также сообщалось, что проект по строительству моста на Сахалин отойдет компании Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж". Как сообщили источники, близкие к Кремлю и компании, принципиальное решение о строительстве уже принято. Как ожидается, о нем будет объявлено в 2019 году.

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Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей

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Теги: Сахалин, мост



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Ранее 08.10.2018 12:04 Мск РЖД не будет тратить деньги на сахалинский мост
Ранее 24.09.2018 19:34 Мск Минтранс РФ: Мост на Сахалин включён в план развития магистральной инфраструктуры

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